Юрий Ханин стал новым главой Кавказского района

Торжественная церемония вступления в должность прошла 17 июля на сессии Совета муниципального образования.

В мероприятии принял участие руководитель департамента по обеспечению деятельности мировых судей администрации Краснодарского края Олег Буцкий. Он вручил новому главе Кавказского района удостоверение и от имени губернатора Кубани Вениамина Кондратьева поздравил Юрия Ханина со вступлением в должность.

Юрий Ханин окончил РГУ путей сообщения МПС России. С 2010 по 2015 года замещал должности муниципальной службы в администрации Кавказского района. А с 2015 по 2023-й — работал заместителем главы Кропоткинского городского поселения.

В августе прошлого года его назначили на должность заместителя главы Кавказского район, с мая 2024-го — он исполнял обязанности главы муниципалитета, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», утром 24 мая стало известно о смерти главы Кавказского района Виталия Очкаласова. По предварительным данным, у него во время пробежки остановилось сердце. Виталий Николаевич Очкаласов возглавлял Кавказский район с октября 2009 года. В сентябре 2014 года его избрали главой муниципального образования Кавказский район на второй срок, а в 2019 году — на третий.