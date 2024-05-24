Ушел из жизни глава Кавказского района Виталий Очкаласов

О смерти главы Кавказского района Виталия Очкаласова стало известно утром 24 мая.

По предварительным данным, у Виталия Очкаласова во время пробежки остановилось сердце.

Виталию Очкаласову был 61 год, он родился 21 февраля 1963 года в городе Кропоткин в семье рабочих.

Виталий Николаевич Очкаласов возглавлял Кавказский район с октября 2009 года. В сентябре 2014 года его избрали главой муниципального образования Кавказский район на второй срок, а в 2019 году — на третий.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выразил соболезнования родным и близким Виталия Николаевича.

«Сегодня утром пришла печальная весть. Ушел из жизни глава Кавказского района Виталий Николаевич Очкаласов. Уроженец Кропоткина, он почти 15 лет возглавлял родной муниципалитет. При нем район заметно преобразился и динамично развивался. Это большая утрата для Краснодарского края. Выражаю искреннее соболезнование родным и близким», — написал Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

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