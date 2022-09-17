Юный пианист-виртуоз из Сочи дебютировал на большой сцене на концерте в честь юбилея Кубани

Юный пианист-виртуоз из Сочи дебютировал на большой сцене на концерте в честь юбилея Кубани

Вова Рублев из Сочи 17 сентября выступил с Кубанским симфоническим оркестром на концерте в честь празднования 85-летия Краснодарского края. Об этом рассказала вице-губернатор региона Анна Минькова.

Юному музыканту 11 лет. Он уже становился победителем многочисленных всероссийских и международных конкурсов исполнителей. Кроме того, Вова Рублев — стипендиат Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова и фонда «Новые имена» Дениса Мацуева.

Педагоги сразу определили талант ребенка, он начал заниматься музыкой в 7 лет. Сейчас он тренируется от трех до шести часов в день. Более того, пишет мальчик и свою авторскую музыку.

«Конечно, такого талантливого мальчика не могли не заметить и в столице. В этом учебном году Вова начал посещать Московскую среднюю специальную музыкальную школу им. Гнесиных. Горжусь, что Кубань богата талантливыми детьми. Желаю Вове Рублеву успехов и новых достижений!» — написала Анна Минькова в Telegram.

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