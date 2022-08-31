Школьник из Краснодара взял золото на международной олимпиаде по математике

Владимир Огинский. Фото t.me/minkovaanna23

Об этом 31 августа сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.

Олимпиада IMC 2022 — самое престижное состязание по математике для учащихся до 15 лет. В нем принимают участие школьники из Китая, Кореи, Малайзии, Таиланда, Тайваня и США.

Владимир Огинский — восьмиклассник краснодарской школы № 98 получил золотую медаль олимпиады.

«Владимир также продемонстрировал незаурядные знания математики и на всероссийской олимпиаде школьников. В 6 классе он стал победителем муниципального этапа, решив задания за 7 класс, а уже через год, в 7 классе, стал призером регионального этапа олимпиады среди девятиклассников. Поздравляю Владимира с заслуженной победой и желаю ему дальнейших успехов!» — написала Минькова в Telegram.

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