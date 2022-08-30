Министр просвещения проведет общероссийское родительское собрание в прямом эфире
Общество
30.08.2022 19:08
Общероссийское родительское собрание пройдет в прямом эфире 31 августа в 10:30.
К нему присоединятся все федеральные округа России. Участие в собрании также примет губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
На собрании обсудят темы, которые, по результатам, мониторинга обращений в Минпросвещения РФ, больше всего волнуют родителей. Министр просвещения Сергей Кравцов расскажет о капремонте школ, родительском контроле за ремонтом и строительством, «золотом стандарте» образования и единой образовательной программе.
Посмотреть Общероссийское родительское собрание можно будет в онлайн-трансляции, сообщает пресс-служба Минпросвещения РФ.
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