В Краснодаре начали строить школу и детский сад в районе улиц Россинского и Батуринской

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Детский сад и школу строят в рамках краевой госпрограммы «Развитие общественной инфраструктуры». Сейчас тут готовят землю для рытья котлована.

Здание новой школы будет трехэтажным. Его общая площадь составит более 29 тыс. кв. м. Все блоки школы будут соединены коридорами и переходной галереей. Новая школа сможет вместить 1 тыс. 550 учеников и решит проблему с дефицитом мест в школе № 102 на улице Бочарникова. Ее планируют достроить в 2024 году.

Общая площадь двухэтажного здания детсада составит почти 8 тыс. кв. м. В детском саду разместят 4 группы по 20 мест для детей от 1,5 года до 3 лет и еще 12 групп для детей более старших возрастов. Всего детский сад сможет принимать 350 детей. Детсад планируют достроить в 2023 году.

В этом же районе строят еще два детских сада на 350 мест. В этом году 1 сентября на улице Крузенштерна откроется новая школа на 1 тыс. 550 мест. Всего в Краснодаре сейчас строят 13 школ и 30 детских садов, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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