Юный гонщик за рулем ВАЗ устроил ДТП с 6 пострадавшими в Новокубанском районе

Авария с участием легкового автомобиля и грузовика произошла 4 апреля в 23:05 на улице Лукьянова в станице Бесскорбной.

По предварительным данным, подросток сел за руль автомобиля ВАЗ-2105 и решил покатать друзей. На главной дороге несовершеннолетний водитель не выдержал безопасную дистанцию до ехавшего впереди и поворачивавшего налево грузового автомобиля Hyundai.

Произошло столкновение, после которого грузовик опрокинулся на бок. Отечественная легковушка получила серьезные механические повреждения.

В результате аварии в ВАЗ-2105 пострадали шесть человек: водитель и пять пассажиров, трое из которых несовершеннолетние.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщает ОГИБДД ОМВД России по Новокубанскому району.

Читайте также: на Кубани иномарка сбила шедшего по краю дороги подростка с велосипедом. Авария, в которой пострадал 13-летний подросток, произошла 5 апреля около 19:30 в станице Стародеревянковской Каневского района. По предварительным данным, на пересечении улиц Кубанской и Ленинградской 18-летняя девушка за рулем Mitsubishi Lancer сбила подростка с велосипедом, который шел по краю проезжей части. Несовершеннолетний получил травмы, его госпитализировали.

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