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На Кубани иномарка сбила шедшего по краю дороги подростка с велосипедом

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kubani-inomarka-sbila-shedshego-po-krayu-dorogi-podrostka-s-velosipedom
На Кубани иномарка сбила шедшего по краю дороги подростка с велосипедом
Фото t.me/kanevskaya_OMVD

Авария, в которой пострадал 13-летний подросток, произошла 5 апреля около 19:30 в станице Стародеревянковской Каневского района.

По предварительным данным, на пересечении улиц Кубанской и Ленинградской 18-летняя девушка за рулем Mitsubishi Lancer не выдержала боковой интервал до движущегося по краю проезжей части пешехода с велосипедом и сбила его.

Подростка с травмами доставили в Каневскую ЦРБ, сообщает пресс-служба ОМВД России по Каневскому району.

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