В Сочи легковушку разорвало на части в ДТП на встречке, водитель погиб

Смертельная авария произошла 5 апреля в 10:17 на 10-м километре трассы Обход Сочи

По предварительным данным, 21-летний водитель ВАЗ-2114 на правом закруглении дороги не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Geely.

В результате аварии водитель отечественной погиб на месте происшествия, рассказала интернет-порталу «Кубань 24» начальник отдела пропаганды БДД ГУ ГИБДД по Краснодарскому краю Ирина Заватская.

По словам очевидцев, из-за аварии на трассе затруднено движение.

Читайте также: грузовик вылетел с дороги и перевернулся под Туапсе, водитель погиб. Смертельная авария произошла 4 апреля в 00:10 на 51 км федеральной автодороги Джубга — Сочи в поселке Агой. По предварительной информации, 45-летний водитель грузового автомобиля Dongfeng не справился с управлением, съехал с дороги и опрокинулся. От полученных травм мужчина скончался на месте.

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