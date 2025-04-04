Грузовик вылетел с дороги и перевернулся под Туапсе, водитель погиб

Смертельная авария произошла 4 апреля в 00:10 на 51 км федеральной автодороги Джубга — Сочи в поселке Агой.

По предварительной информации, 45-летний водитель грузового автомобиля Dongfeng не справился с управлением, съехал с дороги и опрокинулся.

От полученных травм мужчина скончался на месте, сообщила интернет-порталу «Кубань 24» начальник отдела пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Ирина Заватская.

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По предварительным данным, 44-летний водитель грузовика Fuso столкнулся с автомобилями Lada Priora и Toyota Camry, которые ранее попали в аварию между собой. Инцидент произошел в момент, когда 36-летний водитель Lada Priora вышел из машины для установки знака аварийной остановки.

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