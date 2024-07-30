Юные кубанские модельеры поучаствовали во всероссийском экофестивале в Москве

Свои коллекции на фестивале «Зеленый подиум» одежды из вторсырья дизайнеры представили наравне с известными российскими брендами.

Проект объединяет моду и экотренды, выступает за продвижение осознанного потребления и экообразованности. Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова отметила важность события и обратилась к участникам.

«Ваши работы очень актуальны, особенно работы из переработанных материалов. Вы можете принять участие в премии Росприроднадзора «Экология ― дело каждого». Уже 1 августа стартует новый сезон. Приходите к нам, вы нам очень нужны. Вместе мы покажем, что красота спасет мир, что экология ― дело каждого», ― отметила руководитель федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова.

Премия присуждается за интересные идеи, инициативы и проекты, посвященные сохранению окружающей среды и популяризации экокультуры.

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