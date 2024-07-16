Колония белоголовых сипов исчезла из-за мототуристов на горе Большой Тхач

К неутешительному выводу пришли участники орнитологического обследования долины реки Киша и природного парка «Большой Тхач». На горе Большой Тхач колония белоголовых сипов, где еще в конце прошлого века гнездилось до семи пар этих птиц, существовать перестала.

Ранее на территории Республики Адыгея было известно о двух колониях белоголовых сипов – одна на скалах Слесарка и Афонка в долине Киши, а другая на горе Большой Тхач. Экспедиция по их обследованию прошла с 8 по 14 июля.

На Слесарке орнитологи нашли лишь одну гнездовую нишу, возле нее заметили одну птицу. На скале Афонка в двух гнездовых нишах обнаружили больших птенцов, а на скале и в небе зарегистирировали до 7 птиц. Всего же эти две скалы дали приют 5-7 парам белоголовых сипов.

А вот на горе Большой Тхач, где ранее гнездовалась достаточно большая колония сипов, ни одну птицу на гнездовых полках так и не заметили. По мнению исследователей, исчезновение колонии совпало с бурным развитием туризма в этом районе. Если 25 лет назад летом сюда добирались лишь единичные тургруппы, то сейчас палатки путешественники здесь разбивают постоянно.

Самый же негативный фактор, повлиявший на поведение птиц — шум от мотоциклов эндуро и квадроциклов. По выходным десятки ревущих машин заезжают на гребень Тхача и газуют в нескольких сотнях метров от исчезнувшей колонии.

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