Юного кондитера из Геленджика пригласили представить Россию на конкурсе в Индии

Ярослав Елисеев занял второе место на Международном чемпионате по антигравитационным тортам, который прошел в Москве.

На конкурсе Ярослав представлял Краснодарский край. Он стал самым молодым участником соревнования. До этого мальчик победил в телепроекте «Кондитер. Дети» на федеральном канале.

Члены жюри высоко оценили торт юного кондитера в форме купца Колывана из мультфильма «Три богатыря на дальних берегах». На его изготовление ушел 21 день.

«Я безмерно горжусь этой наградой, она стала для меня стимулом для дальнейшего роста и совершенствования», — рассказал Ярослав Елисеев.

По итогам конкурса, 12-летнего школьника пригласили представить Россию на престижном конкурсе кондитеров в Индии, пишет городской канал «Прибой» в Telegram.

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