Всероссийский конкурс «Лучший по профессии» проведут в Краснодарском крае

Всероссийский конкурс профессионального мастерства с 2025 года включен в национальный проект «Кадры».

Проведут мероприятие в несколько этапов:

региональный — стартует уже во II квартале текущего года;

федеральный — в III квартале.

Организатором конкурса станет Министерство труда и соцзащиты РФ совместно с федеральными и региональными органами исполнительной власти. Проведут его в 20 номинациях, например, «Швея» — его планирует провести краевое министерство промышленной политики, и «Электромонтер» — проведет министерство ТЭК и ЖКХ региона.

Объявление и награждение победителей конкурса пройдет в конце 2025 года. «Лучшие в профессии» получат денежные призы: за 1 место — 1 млн рублей, за 2-е – 500 тыс., за 3-е — 300 тыс.

Узнать подробнее о том, как принять участие и стать «Лучшим в профессии» можно на сайте Минтруда РФ, а также по телефонам министерства промышленной политики Краснодарского края — 8 (861) 253-63-77 — и министерства ТЭК и ЖКХ — 8 (861) 259-46-53 (доб. 128), сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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