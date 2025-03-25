Конкурс «Лучший специалист по охране труда» стартовал в Краснодарском крае

Организатором конкурса стало краевое министерство труда и социального развития.

Принять участие в конкурсе могут руководители и специалисты служб охраны труда, организаций, работающих на территории региона. Им предстоит пройти два этапа — отборочный (он продлится до 11 апреля) и соревновательный (до 30 апреля).

За время проведения мероприятия его участники смогут развить свои творческие инициативы и повысить профессиональное мастерство.

«По итогам конкурса его победителей и призеров наградят грамотами и ценными подарками. Рейтинг ТОП-10 участников конкурса будет размещен на официальном сайте минтруда Кубани, а занявший первое место — примет участие в конкурсе «Лучший специалист по охране труда Южного федерального округа», — рассказала и. о. заместителя министра труда и социального развития региона Наталья Худжина.

Узнать о конкурсе подробнее можно на сайте краевого Минтруда и соцразвития. Также вопросы по участию можно направить в муниципальные Центры занятости населения или задавать по телефону: 8 (861) 252-29-74, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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