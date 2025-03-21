Отборочный тур всероссийского конкурса «Семья года – 2025» стартовал на Кубани

Всероссийский конкурс «Семья года — 2025» — это ежегодное мероприятие, которое организуют Министерство труда и соцзащиты РФ, Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, органы исполнительной власти субъектов России.

Чтобы принять участие в конкурсе, участникам конкурса необходимо быть гражданами РФ, проживать на территории Краснодарского края и состоять в зарегистрированном браке. Еще одно обязательное условие — наличие родных или усыновленных детей в семье. Заявки принимают до 1 апреля.

В этом году конкурс проводят в нескольких номинациях:

«Многодетная семья» — для семей с тремя и более детьми;

«Молодая семья» — для супругов в возрасте до 35 лет;

«Сельская семья» — для тех, кто проживает в сельских поселениях Краснодарского края;

«Золотая семья» — для супругов, которые состоят в зарегистрированном браке не менее 30 лет;

«Семья — хранитель традиций» — для супругов, которые берегут национальные и культурные традиции, профессиональных династий.

Также организационный комитет конкурса утвердил еще одну новую номинацию — «Семья защитника Отечества». В ней участие смогут принять семьи, в которых один или несколько членов являются или являлись участниками боевых действий, в том числе СВО, и успешно адаптировались к гражданской жизни, уточнил замминистра труда и социального развития Краснодарского края Алексей Гедзь.

В каждой из перечисленных номинации выберут одного победителя.

Чтобы принять участие в первом туре конкурса (он проходит на муниципальном уровне), нужно обратиться в территориальное управление социальной защиты населения.

Региональный тур конкурса пройдет с 15 по 23 мая. Его победители пройдут в федеральный этап, по итогам которого одна семья от каждого субъекта страны станет победителем конкурса, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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