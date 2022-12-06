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Юнармейцы Усть-Лабинского района исследовали биографию земляка — Героя Советского Союза

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/yunarmejtsy-ust-labinskogo-rajona-issledovali-biografiyu-zemlyaka-geroya-sovetskogo-soyuza
Видео канала «Кубань 24»

В канун 80-летия Сталинградской битвы ученики из Усть-Лабинского района в онлайн-режиме связались с сотрудниками волгоградского музея, посвященного этому сражению.

Юнармейцы из станицы Воронежской рассказали ученым-историкам о своей поисковой работе. Школьники обнаружили в архивах много интересных фактов из жизни Героя Советского Союза Ивана Афанасьева, одного из легендарных защитников дома Павлова.

«Наш долг — поддерживать и чтить память наших предков, нашей страны. И мы должны продолжать наше дело дальше, чтобы донести это до совсем подрастающих юнармейцев, которые только вступают в наши ряды», — сказал ученик школы № 7 станицы Воронежской Тимур Умаев.

Иван Афанасьев — уроженец станицы Воронежской. Школа, в которой учатся юнармейцы, носит его имя.

Читайте также: в Сочи юнармейцы приняли участие в «Зарнице», посвященной сражению за Кавказ.

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