Юнармейцы Усть-Лабинского района исследовали биографию земляка — Героя Советского Союза

В канун 80-летия Сталинградской битвы ученики из Усть-Лабинского района в онлайн-режиме связались с сотрудниками волгоградского музея, посвященного этому сражению.

Юнармейцы из станицы Воронежской рассказали ученым-историкам о своей поисковой работе. Школьники обнаружили в архивах много интересных фактов из жизни Героя Советского Союза Ивана Афанасьева, одного из легендарных защитников дома Павлова.

«Наш долг — поддерживать и чтить память наших предков, нашей страны. И мы должны продолжать наше дело дальше, чтобы донести это до совсем подрастающих юнармейцев, которые только вступают в наши ряды», — сказал ученик школы № 7 станицы Воронежской Тимур Умаев.

Иван Афанасьев — уроженец станицы Воронежской. Школа, в которой учатся юнармейцы, носит его имя.

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