В Сочи юнармейцы приняли участие в «Зарнице», посвященной сражению за Кавказ
Общество
21.11.2022 15:18
Мероприятие провели на кордоне биосферного заповедника. В игре участвовали 120 подростков из юнармейских отрядов Большого Сочи.
Они преодолели дистанцию, проложенную в горной местности, оказывали первую помощь условно раненому товарищу и упражнялись в сборке автомата. Некоторые этапы «Зарницы» проходили под проливным дождем.
Победителями стали команда «Морской пехотинец» и воспитанники Туапсинского морского кадетского корпуса. Второе и третье места — у подростков из клуба «Воин спецназа».
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