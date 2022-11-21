В Сочи юнармейцы приняли участие в «Зарнице», посвященной сражению за Кавказ

Видео канала «Кубань 24»

Мероприятие провели на кордоне биосферного заповедника. В игре участвовали 120 подростков из юнармейских отрядов Большого Сочи.

Они преодолели дистанцию, проложенную в горной местности, оказывали первую помощь условно раненому товарищу и упражнялись в сборке автомата. Некоторые этапы «Зарницы» проходили под проливным дождем.

Победителями стали команда «Морской пехотинец» и воспитанники Туапсинского морского кадетского корпуса. Второе и третье места — у подростков из клуба «Воин спецназа».

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