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В Сочи юнармейцы приняли участие в «Зарнице», посвященной сражению за Кавказ

Общество
21.11.2022 15:18
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-yunarmejtsy-prinyali-uchastie-v-zarnitse-posvyashhennoj-srazheniyu-za-kavkaz
Видео канала «Кубань 24»

Мероприятие провели на кордоне биосферного заповедника. В игре участвовали 120 подростков из юнармейских отрядов Большого Сочи.

Они преодолели дистанцию, проложенную в горной местности, оказывали первую помощь условно раненому товарищу и упражнялись в сборке автомата. Некоторые этапы «Зарницы» проходили под проливным дождем.

Победителями стали команда «Морской пехотинец» и воспитанники Туапсинского морского кадетского корпуса. Второе и третье места — у подростков из клуба «Воин спецназа».

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