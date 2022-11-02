В центре Тихорецка на стене жилого дома нарисовали портрет героя СВО

Видео канала «Кубань 24»

На граффити изображен лейтенант Дмитрий Готовец. Участник спецоперации погиб на передовой 25 марта. Его посмертно наградили орденом Мужества.

Граффити создал художник из Краснодара Илья Егоров. В прошлом он был военным.

«С большим пониманием и уважением отношусь к героям, военным. Для меня в любом случае все, кто находятся на задаче, — Герои с большой буквы», — сказал художник Илья Егоров.

Во время создания портрета художнику мешала погода. В городе шли дожди, был сильный ветер. Но работу удалось закончить. Рядом с изображением героя спецоперации нанесен еще один портрет. Это Андрей Иванов, командир Тихорецкого отделения патриотического движения «Юнармия».

«Для меня большая честь находиться с героем Дмитрием Готовец, который был выпускником тихорецкой гимназии № 6», — рассказал командир Тихорецкого отделения военно-патриотического движения «Юнармия» Андрей Иванов.

В мае в гимназии, которую окончил военнослужащий, появилась «Парта Героя». Дмитрий Готовец сам был юнармейцем, участвовал в почетном карауле «Вахта Памяти». Как лучший курсант, он маршировал на Параде Победы в Москве.