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В центре Тихорецка на стене жилого дома нарисовали портрет героя СВО

Культура
02.11.2022 12:03
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-tsentre-tihoretska-na-stene-zhilogo-doma-narisovali-portret-geroya-svo
Видео канала «Кубань 24»

На граффити изображен лейтенант Дмитрий Готовец. Участник спецоперации погиб на передовой 25 марта. Его посмертно наградили орденом Мужества.

Граффити создал художник из Краснодара Илья Егоров. В прошлом он был военным.

«С большим пониманием и уважением отношусь к героям, военным. Для меня в любом случае все, кто находятся на задаче, — Герои с большой буквы», — сказал художник Илья Егоров.

Во время создания портрета художнику мешала погода. В городе шли дожди, был сильный ветер. Но работу удалось закончить. Рядом с изображением героя спецоперации нанесен еще один портрет. Это Андрей Иванов, командир Тихорецкого отделения патриотического движения «Юнармия».

«Для меня большая честь находиться с героем Дмитрием Готовец, который был выпускником тихорецкой гимназии № 6», — рассказал командир Тихорецкого отделения военно-патриотического движения «Юнармия» Андрей Иванов.

В мае в гимназии, которую окончил военнослужащий, появилась «Парта Героя». Дмитрий Готовец сам был юнармейцем, участвовал в почетном карауле «Вахта Памяти». Как лучший курсант, он маршировал на Параде Победы в Москве.

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