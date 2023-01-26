Юмориста Слепакова требуют лишить гражданства РФ за скандальную песню о спецоперации

Бывший участник Comedy Club, эмигрировавший в Израиль, спел песню, по сюжету которой женщина поет колыбельную своему сыну о его старших братьях. Один из них погиб в СВО, второй уехал в Европу и стал там IT-специалистом, за что мать считает его предателем.

На песню Семена Слепакова отреагировал депутат Госдумы Султан Хамзаев. Он заявил, что артиста нужно лишить российского гражданства и признать иноагентом.

«Этой песней Слепаков оскорбил большое количество наших сограждан, но в первую очередь — чувства матерей наших воинов, которые защищают нашу родину на фронте. За это он должен ответить по закону», — написал Султан Хамзаев в Telegram.

Депутат добавил, что у Слепакова большая аудитория в соцсетях, на которую он пытается воздействовать «агрессивно-пацифистскими» песнями, а также разобщить людей. Хамзаев считает, что самое действенное наказание для артиста — лишить его права въезда в страну и возможности зарабатывать деньги в России.

Также по поводу резонансной песни высказался сенатор от Мурманской области Константин Долгов. Он заявил, что таких артистов нужно отрезать от федеральных и частных денег в России, а также поднимать вопрос о дискредитации ВС РФ, сообщает Regnum.

Кроме того, член Общественной палаты Александр Малькевич отметил, что Слепакова за такую песню нужно признать экстремистом, пишет «Взгляд».

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