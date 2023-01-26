Юмориста Слепакова требуют лишить гражданства РФ за скандальную песню о спецоперации
Бывший участник Comedy Club, эмигрировавший в Израиль, спел песню, по сюжету которой женщина поет колыбельную своему сыну о его старших братьях. Один из них погиб в СВО, второй уехал в Европу и стал там IT-специалистом, за что мать считает его предателем.
На песню Семена Слепакова отреагировал депутат Госдумы Султан Хамзаев. Он заявил, что артиста нужно лишить российского гражданства и признать иноагентом.
«Этой песней Слепаков оскорбил большое количество наших сограждан, но в первую очередь — чувства матерей наших воинов, которые защищают нашу родину на фронте. За это он должен ответить по закону», — написал Султан Хамзаев в Telegram.
Депутат добавил, что у Слепакова большая аудитория в соцсетях, на которую он пытается воздействовать «агрессивно-пацифистскими» песнями, а также разобщить людей. Хамзаев считает, что самое действенное наказание для артиста — лишить его права въезда в страну и возможности зарабатывать деньги в России.
Также по поводу резонансной песни высказался сенатор от Мурманской области Константин Долгов. Он заявил, что таких артистов нужно отрезать от федеральных и частных денег в России, а также поднимать вопрос о дискредитации ВС РФ, сообщает Regnum.
Кроме того, член Общественной палаты Александр Малькевич отметил, что Слепакова за такую песню нужно признать экстремистом, пишет «Взгляд».
Читайте также: депутат Госдумы от Крыма предложил изменить статус СВО из-за поставок Украине западных танков.
- Леопард-2 и Челленджер-2: сравниваем их с Т-72Б3 и Т-90М
- Пострадавшая от хирургов модель из Сочи требует компенсацию с клиник в 35 млн рублей
- Белореченский и Полтавский полигоны ТБО: выученные уроки
- Магазины Zara могут возобновить работу весной под новым названием
- Сбившего насмерть девочку в Сочи водителя BMW за год 36 раз штрафовали за превышение скорости
- Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России.