Юморист скончался после драки на вечеринке в центре Сочи

Инцидент произошел 18 января около 5:00 возле входа в отель «Жемчужина».

Там произошла драка между 31-летним юмористом и ведущим, который ранее входил в состав команды «Южная столицы» из Сочи — Амираном Геворкяном и 32-летним Артуром Расуловым из Дагестана. Во время потасовки Геворкяна ударили головой об лестницу, он получил серьезные травмы: перелом черепа, тяжелый ушиб головного мозга и открытую черепно-мозговую травму.

Травмированный юморист впал в кому, а спустя два дня умер, не приходя в сознание. После этого Расулова объявили в розыск, пишет Telegram-канал Shot.

Официальных комментариев от правоохранительных органов по этому инциденту не поступало. Информация уточняется.

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