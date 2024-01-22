Мужчина погиб от удара головой об асфальт после драки со знакомым в Сочи

Драка произошла ночью 17 января на улице Островского.

По данным следствия, 21 и 42-летние мужчины были на проезжей части. Они поссорились, в результате чего молодой человек ударил знакомого рукой по голове. Мужчина упал, ударившись затылком об асфальт.

Злоумышленник не стал помогать пострадавшему, а сел в такси и уехал домой. Скорую и полицию на место вызвал другой его знакомый. Мужчину госпитализировали, но он скончался в больнице от черепно-мозговой травмы.

Возбудили уголовное дело о причинении телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть. Нападавшего задержали, допросили и заключили под стражу. Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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