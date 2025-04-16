Юго-западная хорда сократит время в пути из Самары в Краснодар до 11 часов

Строительство Юго-западной хорды от Тюмени к Краснодару обеспечит Кубани экономический эффект в 718 млрд рублей и увеличит ежегодный турпоток в край на 600 тыс. человек.

Как сообщили в ГК «Автодор», после создания магистрали Краснодарский край превратится в один из центральных узлов скоростного автомобильного сообщения на пересечении трасс М-4 «Дон», М-4 «Дон» — Сочи, Южной западной хорды и трассы Р-217 «Кавказ», что придаст импульс развитию логистической инфраструктуры.

Проект Юго-западной хорды предусматривает создание безостановочного скоростного автодорожного сообщения от Тюмени через Екатеринбург и Казань до примыкания к новому обходу Тольятти. Затем маршрут пройдет через Саратов, Волгоград и соединится с дальним обходом Краснодара, обеспечив выход на порты Черного моря и Крым.

Общая протяженность скоростных платных участков составит 1,2 тыс. км. Трасса будет относиться к категории IБ с четырьмя полосами движения. По территории Краснодарского края пройдут участки общей протяженностью 191 км, которые войдут в состав наиболее протяженного этапа от обхода Волгограда до Дальнего западного обхода Краснодара. График строительно-монтажных работ определят после проектирования — до 2030 года.

Главным преимуществом строительства Юго-западной хорды станет двукратное сокращение времени в пути между региональными центрами и снижение до 30% времени на участке от Самары до Краснодара — с 18,5 до 11,5 часов, сообщает РБК.

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