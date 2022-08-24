ЮФО попал в число территорий, где особенно подорожал «школьный набор»
Общество
24.08.2022 08:39
Росстат проанализировал, насколько подорожали школьные принадлежности по сравнению с 2021 годом.
Выяснилось, что с прошлого года цена базового «школьного набора» выросла минимум на 14%. При этом заметнее увеличился чек на товары для мальчиков — на 17%. Но сборы девочек в школу выйдут все равно дороже на почти 4 тыс. рублей, поскольку потребуется больше покупок.
Кроме того, наивысший скачок цен зафиксировали на письменные принадлежности. Ручки, например, подорожали на 25%. Однако рекорд установили тетради. Их средняя стоимость выросла в этом году на треть и составила 10,5 рублей.
Читайте также: эксперты рассказали, во сколько обойдутся сборы школьника к 1 сентября.
Популярные новости
- Пандемия и санкции: какие принятые в Краснодарском крае законы помогли нам выжить и определили развитие региона
- Краснодарский край накрыла пыльная буря: как защитить свое здоровье
- Мэрия Краснодара: разрушенный забор на Всесвятском кладбище восстановят до 23 сентября
- Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
- В аквапарке Туапсинского района чуть не утонула 3-летняя девочка
- Компания IMAX запретила показ российских фильмов в своем формате