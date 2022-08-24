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ЮФО попал в число территорий, где особенно подорожал «школьный набор»

Общество
24.08.2022 08:39
Ссылка https://kuban24.tv/item/yufo-popal-v-chislo-territorij-gde-osobenno-podorozhal-shkolnyj-nabor
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Росстат проанализировал, насколько подорожали школьные принадлежности по сравнению с 2021 годом.

Выяснилось, что с прошлого года цена базового «школьного набора» выросла минимум на 14%. При этом заметнее увеличился чек на товары для мальчиков — на 17%. Но сборы девочек в школу выйдут все равно дороже на почти 4 тыс. рублей, поскольку потребуется больше покупок.

Кроме того, наивысший скачок цен зафиксировали на письменные принадлежности. Ручки, например, подорожали на 25%. Однако рекорд установили тетради. Их средняя стоимость выросла в этом году на треть и составила 10,5 рублей.

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