ЮФО попал в число территорий, где особенно подорожал «школьный набор»

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Росстат проанализировал, насколько подорожали школьные принадлежности по сравнению с 2021 годом.

Выяснилось, что с прошлого года цена базового «школьного набора» выросла минимум на 14%. При этом заметнее увеличился чек на товары для мальчиков — на 17%. Но сборы девочек в школу выйдут все равно дороже на почти 4 тыс. рублей, поскольку потребуется больше покупок.

Кроме того, наивысший скачок цен зафиксировали на письменные принадлежности. Ручки, например, подорожали на 25%. Однако рекорд установили тетради. Их средняя стоимость выросла в этом году на треть и составила 10,5 рублей.

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