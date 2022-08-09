Эксперты рассказали, во сколько обойдутся сборы школьника к 1 сентября

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В этом году стандартный школьный набор обойдется немного дороже, чем в прошлом, из-за инфляции и проблем с логистикой.

По словам президента Ассоциации индустрии детских товаров Антонины Цицулиной, собрать ребенка в школу в 2022 году стало дороже в среднем на 12-15% в сравнении с годом ранее.

Покупка одежды и обуви для школьника обойдется родителям минимум в 10-12 тыс. рублей. На рюкзак и письменные принадлежности потребуется еще не менее 1,5-2 тыс. рублей. Это минимальные цены, подчеркнула эксперт.

«У нас более чем в половине регионов реализуются программы помощи семьям с детьми при подготовке к школе. Где-то выделяют деньги на покупку портфелей, а где-то — на школьную форму и так далее. На сайте «Госуслуги» можно узнать о мерах поддержки, которые доступны вашей семье», — цитирует Антонину Цицулину радио Sputnik.

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