Юбилейный XV Международный джазовый фестиваль стартовал в Сочи

В течение недели с 9 по 15 сентября гостей и жителей города-курорта ждет насыщенная музыкальная программа: десятки премьер, ярчайших живых выступлений, творческих встреч.

Специальными гостями фестиваля станут Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, Мариам Мерабова, Евгений Маргулис. Выступления пройдут в Зимнем театре и концертном зале «Фестивальный». Также традиционно во время фестиваля пройдет масштабная образовательная программа в сочинском Колледже искусств. Сегодня Международный джазовый фестиваль входит в десятку лучших в стране.

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