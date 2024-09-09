Почти 40 музеев Кубани приняли участие в 3 этапе Фестиваля правильного кино
В рамках данного фестиваля в музеях края представят лучшие документальные и анимационные ленты российского и зарубежного производства, рассказала вице-губернатор региона Анна Минькова.
Фестиваль посвятили 79-й годовщине окончания Второй мировой войны.
«В музеях покажут лучшие документальные и анимационные ленты российского и зарубежного производства», — написала Минькова в Telegram.
Так, в рамках кинофорума 37 государственных и муниципальных музеев края представят 11 фильмов:
- «История города. Ржев»
- «Скрытые фигуры»
- «Блокада. Всегда со мной»
- «История гордого полка»
- «Тайны ночных ведьм»
- «Гагарин. Жизнь в хронике ТАСС»
- «Встреча на Курской дуге»
- «Анкета Российской империи»
- «Киноистория контрразведки»
- «Сыны полков»
- «Меч Мономаха».
К примеру, показы пройдут в краевых музеях имени Фелицына и Коваленко в Краснодаре, «Новороссийском историческом музее-заповеднике», а также в муниципальных музеях 26 районов Кубани.
Третий этап Фестиваля правильного кино продлится до 15 декабря, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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