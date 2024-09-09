Почти 40 музеев Кубани приняли участие в 3 этапе Фестиваля правильного кино

В рамках данного фестиваля в музеях края представят лучшие документальные и анимационные ленты российского и зарубежного производства, рассказала вице-губернатор региона Анна Минькова.

Фестиваль посвятили 79-й годовщине окончания Второй мировой войны.

«В музеях покажут лучшие документальные и анимационные ленты российского и зарубежного производства», — написала Минькова в Telegram.

Так, в рамках кинофорума 37 государственных и муниципальных музеев края представят 11 фильмов:

«История города. Ржев»

«Скрытые фигуры»

«Блокада. Всегда со мной»

«История гордого полка»

«Тайны ночных ведьм»

«Гагарин. Жизнь в хронике ТАСС»

«Встреча на Курской дуге»

«Анкета Российской империи»

«Киноистория контрразведки»

«Сыны полков»

«Меч Мономаха».

К примеру, показы пройдут в краевых музеях имени Фелицына и Коваленко в Краснодаре, «Новороссийском историческом музее-заповеднике», а также в муниципальных музеях 26 районов Кубани.

Третий этап Фестиваля правильного кино продлится до 15 декабря, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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