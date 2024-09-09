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Почти 40 музеев Кубани приняли участие в 3 этапе Фестиваля правильного кино

Культура
Ссылка https://kuban24.tv/item/pochti-40-muzeev-kubani-prinyali-uchastie-v-3-etape-festivalya-pravilnogo-kino
Почти 40 музеев Кубани приняли участие в 3 этапе Фестиваля правильного кино
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В рамках данного фестиваля в музеях края представят лучшие документальные и анимационные ленты российского и зарубежного производства, рассказала вице-губернатор региона Анна Минькова.

Фестиваль посвятили 79-й годовщине окончания Второй мировой войны.

«В музеях покажут лучшие документальные и анимационные ленты российского и зарубежного производства», — написала Минькова в Telegram.

Так, в рамках кинофорума 37 государственных и муниципальных музеев края представят 11 фильмов:

  • «История города. Ржев»
  • «Скрытые фигуры»
  • «Блокада. Всегда со мной»
  • «История гордого полка»
  • «Тайны ночных ведьм»
  • «Гагарин. Жизнь в хронике ТАСС»
  • «Встреча на Курской дуге»
  • «Анкета Российской империи»
  • «Киноистория контрразведки»
  • «Сыны полков»
  • «Меч Мономаха».

К примеру, показы пройдут в краевых музеях имени Фелицына и Коваленко в Краснодаре, «Новороссийском историческом музее-заповеднике», а также в муниципальных музеях 26 районов Кубани.

Третий этап Фестиваля правильного кино продлится до 15 декабря, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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