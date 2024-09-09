В Сочи стартовал «приморский» этап съемок ремейка «Бриллиантовой руки»

Съемки новогодней пародии «Небриллиантовая рука», которую снимают для телеканала «ТНТ» заметили туристы и жители курорта.

На пляже «Лазурь» установлены декорации, работают операторы и несколько актеров.

Фильм покажут 31 декабря. В нем принимают участие Тимур Батрудинов, Алексей Воробьев, а также 80 звезд. Режиссеры проекта — Миша Семичев и Роман Ким.

Действие происходит в Советском Союзе, который существует в наши дни. Главный герой, Семен Горбунков, отправляется на лайнере в круиз. В иностранном порту контрабандисты накладывают ему гипс с разными товарами для «параллельного импорта». Интригу авторы проекта обещают не менее захватывающую, чем в оригинальном фильме 1968 года.

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