Съемки мюзикла про еще одну «Алису» с Биковичем и Пересильд пройдут в Сочи

Экранизация новой «Алисы в стране чудес» будет основана на аудиоспектакле Владимира Высоцкого по мотивам сказки Льюиса Кэролла.

Мюзикл будет рассказывать о 15-летней школьнице Алисе, которая попадает в Страну Чудес. Для возвращения домой ей придется побывать на вершине горы и в пустыне, а также переплыть море своих слез и заблудиться в волшебном лесу.

В картине примут участие Анна Пересильд, Милош Бикович, Паулина Андреева, Ирина Горбачева, Сергей Бурунов, Илья Лыков. Режиссер — Юрий Хмельницкий, снявший «Лед 3». Съемки продут в Москве, Сочи и Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра KION.

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