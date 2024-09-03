Вышел тизер нового сериала с Юлией Снигирь — премьера пройдет в Сочи

Премьерный показ сериала «Танго на осколках» с Юлией Снигирь и Денисом Шведовым пройдет в сентябре на фестивале «Новый сезон» в Сочи.

Главную женскую роль в новой картине исполнила Юлия Снигирь, которую еще недавно зрители могли видеть в образе основной героини фильма «Мастер и Маргарита» по мотивам романа Михаила Булгакова. Тогда ее партнером на съемочной площадке был Евгений Цыганов в роли «Мастера».

В «Танго на осколках» главная мужская роль досталась Денису Шведову, известному по сериалу «Бывшие». Также в новой картине снимались Риналь Мухаметов («Притяжение»), Анастасия Талызина («Кентавр»), Максим Карушев («Императрицы»).

Сериал «Танго на осколках» — мистическая мелодрама об утрате и перерождении. Для этой работы Юлия Снигирь специально училась танцевать танго, так как хореография играет в сюжете важную роль. Посмотреть тизер можно по ссылке.

За годы своей карьеры Юлия Снигирь прошла путь от героини вирусного клипа группы «Звери» на песню «До скорой встречи» до одной из самых известных российских актрис, которая также зарекомендовала себя за рубежом, сообщает РБК Life.

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