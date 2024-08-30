Юбилейный 30-тысячный «Магнит» в стране открыли в Краснодарском крае

Общая выручка «Магнита» за первое полугодие выросла на 18,8% и составила 1,46 трлн рублей.

Чистая розничная выручка также достигла 1,45 трлн рублей и выросла на 20,3%, чистая прибыль при этом сократилась на 39,9% — до 22,4 млрд рублей.

Торговая площадь выросла на 6,4%, за 1 полугодие открыли 944 магазина. Всего в сети сейчас насчитывают 30 тыс. 109 магазинов. Юбилейный, 30-тысячный в стране магазин был открыт дома — в Краснодарском крае.

Валовая прибыль «Магнита» выросла на 17% — до 327,3 млрд рублей. Валовая маржа снизилась — это связано с увеличением интенсивности промо и роста логистических расходов.

«Рост общей выручки и рост LFL продаж в июле-августе 2024 года превысил средние показатели за I полугодие на фоне улучшения LFL трафика. При этом рост LFL среднего чека остается сильным благодаря маркетинговым кампаниям и улучшениям в магазинах», — говорится в отчете, предоставленном пресс-службой розничной сети «Магнит».

Читайте также: более 42 млрд рублей дивидендов выплатит «Магнит» акционерам.