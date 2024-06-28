Более 42 млрд рублей дивидендов выплатит «Магнит» акционерам

Флаги перед головным офисом сети магазинов "Магнит" компании ПАО "Тандер" в Краснодаре.

Компания «Магнит» объявила о выплате дивидендов акционерам по итогам 2023 года.

Общий объем выплат — более 42 млрд рублей. На одну обыкновенную именную бездокументарную акцию ISIN RU000A0JKQU8 размер дивидендов составит 412,13 рубля. Решение о выплате приняли на общем годовом общем собрании акционеров 27 июня.

Список акционеров, которые имеют право на получение дивидендов, сформируют 15 июля. Выплату произведут в безналичном порядке в российских рублях. Профессиональные участники рынка ценных бумаг и номинальные держатели акций получат дивиденды до 29 июля, остальные акционеры — до 19 августа, сообщает пресс-служба ПАО «Магнит».

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