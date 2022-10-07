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Юбилей президента: Владимиру Путину исполнилось 70 лет

Политика
07.10.2022 07:58
Ссылка https://kuban24.tv/item/yubilej-prezidenta-vladimiru-putinu-ispolnilos-70-let
Владимир Путин. Фото Михаила Метцеля/ТАСС

Многочисленные поздравления по случаю юбилея поступают 7 октября Владимиру Путину.

Путин возглавил Россию в непростое время. Конец 1990-х годов был периодом глубокого кризиса, который затронул все сферы жизни. Однако за годы продуктивной работы ему удалось выправить ситуацию: стабилизировалась обстановка на Северном Кавказе, Крым вернулся в состав России, недавно присоединились и республики Донбасса. Экономический спад девяностых сменился ростом. И сейчас, даже в условиях беспрецедентных экономических санкций, страна развивается.

Жители Кубани видят положительные изменения и тоже поздравляют президента в этот день.

— Всего хорошего, здоровья и победы.

— Здоровья, силы и крепости духа.

— Конечно, главное — здоровья, удачи, терпения, всего-всего, чтобы победа настала быстрее.

Многие отметили, что за время, пока Владимир Путин у власти, изменилось отношение граждан к Родине. Люди стали верить в Россию и ее будущее.

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