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Президент РФ подписал указ об отсрочке от мобилизации для студентов и аспирантов

Политика
06.10.2022 10:00
Ссылка https://kuban24.tv/item/prezident-rf-podpisal-ukaz-ob-otsrochke-ot-mobilizatsii-dlya-studentov-i-aspirantov
Президент РФ подписал указ об отсрочке от мобилизации для студентов и аспирантов
Владимир Путин. Фото пресс-службы президента РФ

Согласно изменениям в указе «О предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации», отсрочку получают аспиранты, врачи-ординаторы и дополнительные категории студентов.

О внесении изменений в указ сообщили 6 октября на сайте Кремля.

«5 октября Владимир Путин подписал Указ «О внесении изменения в Указ Президента Российской Федерации от 24 сентября 2022 г. № 664 «О предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации», — говорится в сообщении.

Отсрочка предоставляется студентам очной и очно-заочной форм обучения в имеющих госаккредитацию вузах, колледжах, научных организациях, а также на площадках инновационных научно-технологических центров и в духовно-образовательных организациях. Отсрочка полагается тем, кто получает первое образование.

В том числе отсрочка распространяется на подготовку научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, ординатуру, ассистентуру-стажировку.

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