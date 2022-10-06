Президент РФ подписал указ об отсрочке от мобилизации для студентов и аспирантов

Владимир Путин. Фото пресс-службы президента РФ

Согласно изменениям в указе «О предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации», отсрочку получают аспиранты, врачи-ординаторы и дополнительные категории студентов.

О внесении изменений в указ сообщили 6 октября на сайте Кремля.

«5 октября Владимир Путин подписал Указ «О внесении изменения в Указ Президента Российской Федерации от 24 сентября 2022 г. № 664 «О предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации», — говорится в сообщении.

Отсрочка предоставляется студентам очной и очно-заочной форм обучения в имеющих госаккредитацию вузах, колледжах, научных организациях, а также на площадках инновационных научно-технологических центров и в духовно-образовательных организациях. Отсрочка полагается тем, кто получает первое образование.

В том числе отсрочка распространяется на подготовку научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, ординатуру, ассистентуру-стажировку.

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