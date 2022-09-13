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Юбилей Краснодарского края: чего жители столицы Кубани пожелали родному краю

Общество
13.09.2022 11:11
Ссылка https://kuban24.tv/item/yubilej-kubani-chego-zhiteli-krasnodara-pozhelali-rodnomu-krayu
Видео канала «Кубань 24»

Свои пожелания в день 85-летия образования Краснодарского края высказали жители краевой столицы. Корреспонденты «Кубань 24» работали на улицах Краснодара и узнали, чего желают кубанцы родному краю.

— В первую очередь желаю Краснодарскому краю, конечно, мира, здоровья жителям, и чтобы все жили дружно, чтобы была у всех работа.

— Желаю всем счастья, мира, добра и любви.

— Терпения к друг другу, больше улыбаться.

— Хочется пожелать, чтобы люди берегли природу.

— Здоровья и процветания нашему краю!

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