Юбилей Краснодарского края: чего жители столицы Кубани пожелали родному краю
Общество
13.09.2022 11:11
Свои пожелания в день 85-летия образования Краснодарского края высказали жители краевой столицы. Корреспонденты «Кубань 24» работали на улицах Краснодара и узнали, чего желают кубанцы родному краю.
— В первую очередь желаю Краснодарскому краю, конечно, мира, здоровья жителям, и чтобы все жили дружно, чтобы была у всех работа.
— Желаю всем счастья, мира, добра и любви.
— Терпения к друг другу, больше улыбаться.
— Хочется пожелать, чтобы люди берегли природу.
— Здоровья и процветания нашему краю!
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