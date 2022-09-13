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Космонавты МКС с орбиты поздравили Краснодарский край с 85-летием

Общество
13.09.2022 10:26
Ссылка https://kuban24.tv/item/kosmonavty-mks-s-orbity-pozdravili-krasnodarskij-kraj-s-85-letiem
Видео канала «Кубань 24»

Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков передали поздравления прямо с Международной космической станции.

«Дорогие жители Кубани, от всей души поздравляем вас с 85-летием образования Краснодарского края. Вы живете в чудеснейшем месте. Красота и величие вашей природы видны даже отсюда, с орбиты. Мы желаем Краснодарскому краю быть всегда на высоте, с легкостью преодолевать все трудности, а также новых космических свершений. Счастья вам, с праздником», — сказал летчик-космонавт РФ Олег Артемьев.

«Кубань сыграла немалую роль и в истории космонавтики. Именно в краснодарском аэропорту проходила предполетную практику первая группа космонавтов СССР, среди которых был Юрий Гагарин. На вышей родине родились и выросли многие ученые, испытатели, инженеры, конструкторы и летчики-космонавты», — отметил летчик-космонавт РФ Денис Матвеев.

«Кубань и сегодня продолжает вносить большой вклад в развитие отечественной космонавтики. Так, в Краснодаре работает единственный в стране завод по производству солнечных и аккумуляторных батарей для космических аппаратов», — рассказал летчик-космонавт РФ Сергей Корсаков.

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