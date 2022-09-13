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Кондратьев поздравил жителей Кубани с 85-летием со дня образования Краснодарского края

Общество
13.09.2022 08:18
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-pozdravil-zhitelej-kubani-s-85-letiem-so-dnya-obrazovaniya-krasnodarskogo-kraya
Кондратьев поздравил жителей Кубани с 85-летием со дня образования Краснодарского края
Вениамин Кондратьев. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Поздравление губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев опубликовал 13 сентября в своих соцсетях.

Глава региона сообщил о том, что на России Краснодарский край появился 13 сентября 1937 года.

«За эти годы регион прошел через тяжелые испытания военного времени, совершил мощный рывок в послевоенный период. Сегодня наш край – один из лучших в России для жизни и отдыха, ведения бизнеса и инвестиций. Мы по праву зовемся житницей, здравницей и настоящей жемчужиной России. Все победы, достижения и свершения – результат самоотверженного труда многих поколений жителей края. Именно люди всегда были и остаются главным достоянием Кубани», — написал губернатор в Telegram.

Вениамин Кондратьев поздравил жителей Кубани с Днем образования Краснодарского края, поблагодарил за вклад в процветание региона и пожелал кубанцам счастья и благополучия.

Краснодарский край образован 13 сентября 1937 года в результате разделения Азово-Черноморского края на Ростовскую область и Краснодарский край, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», к 85-летию Краснодарского края проведут более 1,4 тыс. праздничных мероприятий. Во всех муниципалитетах Кубани в сентябре состоятся выставки, конкурсы, флешмобы и акции. Также проведут 129 праздничных концертов.

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