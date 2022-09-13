Кондратьев поздравил жителей Кубани с 85-летием со дня образования Краснодарского края
Поздравление губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев опубликовал 13 сентября в своих соцсетях.
Глава региона сообщил о том, что на России Краснодарский край появился 13 сентября 1937 года.
«За эти годы регион прошел через тяжелые испытания военного времени, совершил мощный рывок в послевоенный период. Сегодня наш край – один из лучших в России для жизни и отдыха, ведения бизнеса и инвестиций. Мы по праву зовемся житницей, здравницей и настоящей жемчужиной России. Все победы, достижения и свершения – результат самоотверженного труда многих поколений жителей края. Именно люди всегда были и остаются главным достоянием Кубани», — написал губернатор в Telegram.
Вениамин Кондратьев поздравил жителей Кубани с Днем образования Краснодарского края, поблагодарил за вклад в процветание региона и пожелал кубанцам счастья и благополучия.
Краснодарский край образован 13 сентября 1937 года в результате разделения Азово-Черноморского края на Ростовскую область и Краснодарский край, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», к 85-летию Краснодарского края проведут более 1,4 тыс. праздничных мероприятий. Во всех муниципалитетах Кубани в сентябре состоятся выставки, конкурсы, флешмобы и акции. Также проведут 129 праздничных концертов.
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