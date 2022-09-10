К 85-летию Краснодарского края проведут более 1,4 тыс. праздничных мероприятий

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края.

Во всех муниципалитетах Кубани в сентябре состоятся выставки, конкурсы, флешмобы и акции. Также проведут 129 праздничных концертов.

Жители и гости края могут принять участие в челлендже «Покажи свою Кубань». Для участия в нем нужно снять ролик в формате REELS-видео о необычных местах региона и опубликовать его на своей странице в соцсетях.

На Кубани запустят танцевальный флешмоб «Кубанский Дэнсер». Участникам нужно будет записать и опубликовать в соцсетях видеоролик исполнения танца под кубанскую музыку.

Также проведут онлайн-конкурсы «Музыкальная битва «Певчий край» и «Кубанские рифмы». Для участия в них нужно записать 2-минутный видеоролик песни о Кубани и разместить его на YouTube, а также написать стихотворение о крае и опубликовать в соцсетях с хештегом #КубанскиеРифмы.

Кроме того, в рамках празднования 85-летия Краснодарского края в муниципалитетах вечером украсят фасады Домов культуры, школ и спорткомплексов световыми проекциями флага региона. В станицах и городах установят тематические фотозоны и арт-объекты, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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