Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

К 85-летию Краснодарского края проведут более 1,4 тыс. праздничных мероприятий

Культура
10.09.2022 12:18
Ссылка https://kuban24.tv/item/k-85-letiyu-krasnodarskogo-kraya-provedut-bolee-1-4-tys-prazdnichnyh-meropriyatij
К 85-летию Краснодарского края проведут более 1,4 тыс. праздничных мероприятий
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края.

Во всех муниципалитетах Кубани в сентябре состоятся выставки, конкурсы, флешмобы и акции. Также проведут 129 праздничных концертов.

Жители и гости края могут принять участие в челлендже «Покажи свою Кубань». Для участия в нем нужно снять ролик в формате REELS-видео о необычных местах региона и опубликовать его на своей странице в соцсетях.

На Кубани запустят танцевальный флешмоб «Кубанский Дэнсер». Участникам нужно будет записать и опубликовать в соцсетях видеоролик исполнения танца под кубанскую музыку.

Также проведут онлайн-конкурсы «Музыкальная битва «Певчий край» и «Кубанские рифмы». Для участия в них нужно записать 2-минутный видеоролик песни о Кубани и разместить его на YouTube, а также написать стихотворение о крае и опубликовать в соцсетях с хештегом #КубанскиеРифмы.

Кроме того, в рамках празднования 85-летия Краснодарского края в муниципалитетах вечером украсят фасады Домов культуры, школ и спорткомплексов световыми проекциями флага региона. В станицах и городах установят тематические фотозоны и арт-объекты, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: Вениамин Кондратьев запустил флешмоб #КубаньмояИстория в честь 85-летия Краснодарского края.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Анапе продают особняк по проекту замка принца Дубая почти за полмиллиарда рублей
В Анапе продают особняк по проекту замка принца Дубая почти за полмиллиарда рублей
Фейковый аккаунт Guardian сообщил о смерти британской королевы Елизаветы II
Фейковый аккаунт Guardian сообщил о смерти британской королевы Елизаветы II
В пункты вакцинации Краснодарского края поступила назальная вакцина от COVID-19
В пункты вакцинации Краснодарского края поступила назальная вакцина от COVID-19
85 лет Краснодарскому краю: что будем праздновать?
85 лет Краснодарскому краю: что будем праздновать?
Кондратьев: благодаря господдержке кубанское предприятие в 1,5 раза увеличило производство этикеток
Кондратьев: благодаря господдержке кубанское предприятие в 1,5 раза увеличило производство этикеток
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Выборы под наблюдением: что и кому можно делать на избирательных участках, а чего нельзя?
  2. В Славянске-на-Кубани в список надомного голосования по ошибке попал умерший
  3. Ура, каникулы: как школьники будут отдыхать в новом учебном году
  4. Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
  5. В Краснодарском крае с приходом холодного фронта 12 сентября испортится погода
  6. «А ведь сначала Горбачеву верили!» Каким останется в памяти россиян первый президент СССР?
Прямой эфир
Мы в соцсетях