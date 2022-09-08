Кондратьев запустил флешмоб #КубаньмояИстория в честь 85-летия Краснодарского края

Вениамин Кондратьев. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 8 сентября в соцсетях призвал жителей региона рассказать истории своих семей ко дню 85-летия Краснодарского края.

«Расскажите вашу историю, историю вашей семьи, предков. Поделитесь фотографиями, напишите, что вас связывает с Краснодарским краем. Размещайте свои публикации под хештегом #КубаньмояИстория или присылайте в телеграмм @KubanMyHistory_bot», — написал Кондратьев в Telegram.

Глава региона подчеркнул, что самые интересные истории о кубанских семьях покажут 13 сентября в прямом эфире телеканала «Кубань 24» в рамках праздничного телемарафона.

«Мы один из самых многонациональных и колоритных регионов России. И нам есть чем гордиться — богатой историей, традициями, успехами в экономике, туристической отрасли, сельском хозяйстве, промышленности. Но главная гордость нашего края — это люди, которые здесь живут», — добавил губернатор.

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