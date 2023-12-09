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Явлинский заявил о сборе подписей за его выдвижение на выборы президента

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/yavlinskij-zayavil-o-sbore-podpisej-za-ego-vydvizhenie-na-vybory-prezidenta
Явлинский заявил о сборе подписей за его выдвижение на выборы президента
Григорий Явлинский. Фото пресс-службы Президента РФ

Председатель Федерального политического комитета партии «Яблоко» Григорий Явлинский сообщил о сборе подписей за его выдвижение на выборы президента России в 2024 году. 

Григорий Явлинский заявил о том, что инициативная группа партии «Яблоко» собирает подписи, чтобы он смог баллотироваться. По его словам, сбор подписей продлится еще около двух недель, сообщает РИА «Новости»

Сейчас Григорию Явлинскому 71 год. Политик уже пытался стать президентом России в 1996, 2000 и 2018 годах.

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