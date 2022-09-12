Явка на избирательных участках Краснодарского края превысила 53%

Видео канала «Кубань 24»

На Кубани подводят первые итоги выборов. Накануне завершилось голосование по 102 кампаниям в крае. Ровно в 20:00 закрылись все 2 тыс. 880 избирательных участков.

Начался подсчет голосов, который длился всю ночь и продолжается до сих пор. Все данные из городов и районов стекаются в крайизбирком.

«По выборам депутатов ЗСК обработано 100% протоколов. Явка по краю превысила 53%. Серьезных нарушений не зафиксировано. Предварительные данные таковы: по партийным спискам лидирует «Единая Россия», которая набрала более 70% голосов, на втором месте КПРФ — почти 11%, на третьем месте ЛДПР — более 6,5%, «Справедливая Россия — За правду» — 5,78%, а замыкает этот список партия «Новые люди», которая набрала 4,86%. Также в крайизбиркоме подводят итоги по одномандатным округам и результаты других кампаний, проходивших в регионе. Так, в 31 муниципалитете, помимо депутатов ЗСК, выбирали депутатов органов местного самоуправления. Подсчет еще продолжается, свежие данные сообщим в следующих выпусках», — рассказал специальный корреспондент Кирилл Белоног.

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