Эксперты: выборы в Краснодарском крае прошли без нарушений

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В Краснодарском крае завершились выборы-2022. В течение трех дней, с 9 по 11 сентября, проходили 102 избирательные кампании.

Эксперты отметили высокий уровень организации и рассказали, что серьезных нарушений в ходе выборов не было.

Член Общественной палаты Краснодарского края, кандидат технических наук Андрей Казанцев отметил, что в последний день голосования активность избирателей возросла. Также он сообщил, что все конфликтные ситуации на избирательных участках быстро пресекались.

«Выборы все эти дни проходят спокойно. Некоторые партии, не будем их называть, пытались создать конфликтные ситуации, которые быстро пресекаются. Далее все конфликты и нарушения передаются в избирком для дальнейших «разборок». Наблюдается активность молодежи в процессе голосования, также много молодежи среди наблюдателей. Это очень отрадно, что молодежь участвует в политической жизни региона», — сказал Казанцев.

Руководитель «Центра политических исследований и технологий» Григорий Киселев также отметил, что все три дня голосования прошли штатно.

«Во многом это заслуга сразу комплекса факторов: обеспечение условий для работы наблюдателей от партий и общественных организаций, информирование о ходе голосования, оперативная реакция на все сообщения о возможных нарушениях», — сказал Киселев.

Член Общественной палаты Краснодарского края, доцент кафедры уголовного права и криминологии КубГУ, кандидат юридических наук Руслан Асланян рассказал, что наиболее активными оказались сельские жители.

«По сугубо нашим наблюдениям, активнее всего голосуют сельские поселения, у них и организованность выше. Если сравнивать между молодежью и старшим поколением — тут идет равномерное распределение голосующих», — сказал Асланян.

Ольга Грабовец, замруководителя «Центра политических исследований и технологий» отметила, что и фон вокруг выборов получился хорошим.

«Уважаемые жители Кубани, лидеры общественного мнения рассказывали о своем выборе. Призывали других также прийти на участки, что, на мой взгляд, возымело эффект. Еще и сами жители подошли к выборам интересно. Кто-то сразу после заключения брака решил проголосовать вместе. Другие приходили в образах на участках — одним словом, голосование прошло позитивно», — сказала Грабовец.

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