В Геленджике 101-летний ветеран Иван Курбаков принял участие в голосовании
Политика
11.09.2022 20:26
Почетный гражданин Геленджика, житель села Архипо-Осиповка Иван Курбаков утром 11 сентября проголосовал на выборах депутатов ЗСК.
Ветеран Великой Отечественной войны, которому уже исполнился 101 год, выборы не пропускает. Несмотря на почтенный возраст, он очень серьезно относится к своей гражданской позиции. Единый день голосования ветеран начал с похода на избирательный участок, сообщает пресс-служба администрации Геленджика.
По мнению Ивана Курбакова, выборы депутатов ЗСК — это стратегический шаг жителей региона на пятилетнюю перспективу.
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