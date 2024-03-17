Явка избирателей в Краснодарском крае выросла до 79,7%

В России 17 марта проходит последний день голосования на выборах президента России. Избирательные участки будут открыты до 20:00 по местному времени.

По данным на 15:00 17 марта, общая активность избирателей на Кубани составила 79,7%.

«Приглашаем принять участие в выборах!», — говорится в Telegram-канале Избирательной комиссии Краснодарского края.

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