Вениамин Кондратьев проголосовал на выборах президента РФ

Губернатор Краснодарского края вместе с супругой утром 17 марта посетил избирательный участок в станице Динской.

После голосования Вениамин Кондратьев призвал всех, кто еще не успел дойти до избирательных участков, принять участие в выборах президента Росси сегодня.

«Идти на выборы необходимо всем, кому нужна сильная страна, сильный президент, стабильность, развитие и высокое качество жизни. Благодарен тем, кто уже принял участие. Приглашаю всех, кто еще не добрался до своих участков — сделать это сегодня. Уверен, что каждый житель нашего края понимает важность сегодняшнего выбора», — написал губернатор в Telegram.

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