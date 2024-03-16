Явка избирателей на выборах президента РФ на Кубани составила почти 68%

По данным на 20:00 16 марта общая активность избирателей по Краснодарскому краю — 67,7%. Об этом сообщили в крайизбиркоме.

Таким образом, на Кубани за два дня выборов проголосовало около 3 млн избирателей.

Очная явка на выборах президента по всей России к 22:50 составила 58,73%. В этом показателе не учтена явка в рамках дистанционного электронного голосования.

Последний день голосования пройдет 17 марта — участки будут открыты с 8:00 до 20:00.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае самую высокую явку избирателей за два дня показал Успенский район.