Явка избирателей в Краснодарском крае составляет почти 70%
Политика
17.03.2024 11:11
По данным на 10:00 17 марта, общая активность избирателей по Краснодарскому краю составила 69,7%.
Такие данные сообщили в краевой избирательной комиссии.
«Сегодня проходит последний день голосования. Проголосовать можно на своем избирательном участке до 20:00. Местонахождение участковых избирательных комиссий можно найти с помощью специального сервиса, который доступен по данной ссылке», — напомнили жителям Кубани в крайизбиркоме.
Читайте также: Вениамин Кондратьев проголосовал на выборах президента РФ. Губернатор Краснодарского края вместе с супругой утром 17 марта посетил избирательный участок в станице Динской.