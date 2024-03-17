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Явка избирателей в Краснодарском крае составляет почти 70%

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/yavka-izbiratelej-v-krasnodarskom-krae-sostavlyaet-pochti-70
Явка избирателей в Краснодарском крае составляет почти 70%
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

По данным на 10:00 17 марта, общая активность избирателей по Краснодарскому краю составила 69,7%.

Такие данные сообщили в краевой избирательной комиссии.

«Сегодня проходит последний день голосования. Проголосовать можно на своем избирательном участке до 20:00. Местонахождение участковых избирательных комиссий можно найти с помощью специального сервиса, который доступен по данной ссылке», — напомнили жителям Кубани в крайизбиркоме.

Читайте также: Вениамин Кондратьев проголосовал на выборах президента РФ. Губернатор Краснодарского края вместе с супругой утром 17 марта посетил избирательный участок в станице Динской.

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