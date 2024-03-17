Явка избирателей в Краснодарском крае составляет почти 70%

По данным на 10:00 17 марта, общая активность избирателей по Краснодарскому краю составила 69,7%.

Такие данные сообщили в краевой избирательной комиссии.

«Сегодня проходит последний день голосования. Проголосовать можно на своем избирательном участке до 20:00. Местонахождение участковых избирательных комиссий можно найти с помощью специального сервиса, который доступен по данной ссылке», — напомнили жителям Кубани в крайизбиркоме.

Читайте также: Вениамин Кондратьев проголосовал на выборах президента РФ. Губернатор Краснодарского края вместе с супругой утром 17 марта посетил избирательный участок в станице Динской.