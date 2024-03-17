Явка избирателей в Краснодарском крае достигла рекордных 85%

На Кубани 17 марта продолжается третий день выборов президента России. Явка избирателей уже заметно превысила показатели 2018 года.

По данным на 18:00, явка избирателей в Краснодарском крае составила 84,98%. Это число постепенно продолжает расти.

В этом году на избирательных участках региона работают более 13,3 тыс. наблюдателей.

«Активное участие в выборах наблюдателей и представителей СМИ позволяет обеспечить прозрачность процедуры голосования на выборах», — говорится в сообщении Избирательной комиссии Краснодарского края.

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