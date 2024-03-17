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Явка избирателей в Краснодарском крае достигла рекордных 85%

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/yavka-izbiratelej-v-krasnodarskom-krae-dostigla-rekordnyh-85
Явка избирателей в Краснодарском крае достигла рекордных 85%
Фото Избиркома Кубани

На Кубани 17 марта продолжается третий день выборов президента России. Явка избирателей уже заметно превысила показатели 2018 года.

По данным на 18:00, явка избирателей в Краснодарском крае составила 84,98%. Это число постепенно продолжает расти.

В этом году на избирательных участках региона работают более 13,3 тыс. наблюдателей.

«Активное участие в выборах наблюдателей и представителей СМИ позволяет обеспечить прозрачность процедуры голосования на выборах», — говорится в сообщении Избирательной комиссии Краснодарского края.

Читайте также: на прошлых президентских выборах — в 2018 году был поставлен предыдущий  рекорд. Общая явка избирателей в Краснодарском крае тогда достигла 77,8%.

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