Ясная и прохладная погода ожидается на выходных на Кубани

По прогнозам синоптиков, период дождей завершится к конце недели, но тепла уже не ожидается.

К концу суток 14 ноября осадки уйдут в южные районы региона, а в горах пройдут дожди с мокрым снегом. В субботу и воскресенье практически во всем крае дожди прекратятся.

Однако на всей территории региона ожидаются туманы, которые не будут рассеиваться даже днем. Из-за туманов возможна морось, но серьезных осадков не прогнозируется.

По словам замначальника Краснодарского гидрометцентра Светланы Поповой, по территории края проходит фронт, несущий холодный воздух.

«Поэтому в пятницу температуры днем снизятся до +9…+14 градусов. Однако уже в субботу и воскресенье, при прояснениях и уменьшении тумана, особенно в южной половине края, воздух может прогреться до 15 градусов тепла», — сказала Попова.

В горах днем ожидается от 0 до +5. С субботы немного потеплеет — воздух прогреется до +2…+7 градусов.

С 17 ноября в Краснодарский край начнут поступать теплые воздушные массы. Днем столбики термометров покажут +13…+18 градусов. Ночных заморозков пока не ожидается. Температура воздуха в регионе будет сохраняться в пределах +3…+9 градусов, а в горах – от -2 до +3 градусов, сообщает «КП»-Кубань».

Читайте также: туман, сильный ветер и ливень с грозой ожидаются на Кубани 13 ноября.

Подпишись, здесь всегда интересно.