Туман, сильный ветер и ливень с грозой ожидаются на Кубани 13 ноября

В четверг в Краснодарском крае прогнозируют дождливую и облачную погоду.

По прогнозам синоптиков, ночью на регион обрушится дождь, который будет идти местами и днем. В отдельных районах ожидаются сильный дождь, ливень с грозой и сильным ветром 20 м/с. Местами территорию окутает туман.

Западный ветер будет дуть со скоростью 4-9 м/с, в некоторых районах порывы достигнут 12-14 м/с. Воздух ночью остынет до +5…10 °С, днем ожидается +9…14 °С.

В горах ночью — +4…-1 °С, днем столбики термометров покажут отметку в 0…+5 °С.

На Черноморском побережье ночная температура воздуха составит +8…13 °С, днем будет +11…16 °С.

В Краснодаре в четверг облачно с прояснениями. Ночью и утром пройдет дождь, днем осадков не ожидается.

Синоптики прогнозируют западный ветер скоростью 4-9 м/с. Ночью столбики термометров опустятся до +7…9 °С, днем воздух прогреется до +11…13 °С, сообщает Краснодарский ЦГМС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», штормовое предупреждение из-за ливней, грозы и сильного ветра действует в крае до 14 ноября.

